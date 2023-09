Hittsaate «The Great British Bake Off» kohtunik tegi üllatava avalduse

83-aastane meisterkokk ütles Daily Mail Weekend Magazine'ile, et ei ole saadet kunagi vaadanud ega kavatse seda kunagi teha. Kohtuniku sõnul ei ole tal vähimatki kahtlust, et «The Great British Bake Off» on suurepärane saade, kuid põhjus, miks tema seda ei vaata, seisneb hoopis muus.

«Kohtunikutööga on see häda, et sa vaatad kogu aeg alla ja mitte väga meeldival viisil,» ütles ta ning märkis, et sedasi on kõik lõualotid näha ja suu kooki täis. Seda vaatepilti ta näha ei soovi, seega ei vaata ta saadet kunagi.