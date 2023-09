Pariisi olümpiamängudeni on jäänud vähem kui aasta. Prantsusmaa pealinn täitub tuhandete sportlaste, meeskonnaliikmete, ajakirjanike ja vabatahtlikega, keda kõiki on vaja toita. Korraldajatel seisab ees mammutülesanne: jagada välja 13 miljonit! einet jätkusuutlikult, jäädes truuks prantsuse köögile.

Pariisi olümpia- ja paraolümpiamängudel on kesksel kohal lubadus vähendada mängude korraldamisega seotud süsinikujalajälge. Mänge on pikalt kritiseeritud oma pillava iseloomu poolest ning prantslastele tuligi korraldusõigus suuresti lubadusest seda muuta.

Toitlustus moodustab olümpiamängude süsiniku jalajäljest küll üsna väikse osa, kuid selle vähendamine on maailmakuulsa köögiga riigi jaoks prestiiži küsimus. See on ka suuniseks järgmistele mängudele, vähendamaks raiskamist ja mõju keskkonnale veelgi.