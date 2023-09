AJATU ESTEETIKA OTSINGUIL ⟩ Kumba maja eelistad näha Tallinna «väravas»?

Žürii otsustas esimese ja teise koha preemia jagada arhitektuuribüroo LUMIA ja KINO Maatikuarhitektid töö «PORTAAL» ning Studio TÄNA ja Apex Arhitektuuribüroo töö «JENGA» ideekavandite vahel. Žürii on teinud etteapaneku mõlemale esikoha ideekavandi autoritele töö täiendamiseks ja Fausto Capital on huvitatud projekteerimistööde lepingu sõlmimisest peale täienduste sisseviimist.

Kumba maja sina eelistad näha Tallinna «väravas» Tartu maantee ääres?

LUMIA ja KINO Maastikuarhitektid töö «PORTAAL» suurimaks plussis on hoone maamärgilik ja pilkupüüdev arhitektuur. Töö on jõuliselt liigendatud ja dünaamiline ning paistab esimesel hetkel nagu virna laotud merekonteinerid. Fassaadid on kaetud ribidega mis mõjuvad kergelt. Hoone puhul on tajutav mõnetine sarnasus jaapani arhitektuuriga ning tunnetatav on ajatu esteetika. Hoone sobib Fahle kvartali ajaloolisse industriaalsesse keskkonda ja liiklusmagistraali vahetusse lähedusse.