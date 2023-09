NATUKE «MÄNGURUUMI» ⟩ Küttepuude tegemise aeg läheneb: kuidas valida saele sobivat ketti?

Mõtle läbi, mis otstarbeks saagi kasutad

Laias laastus saab saeketid jagada kaheks: profisaagidele mõeldud ning tavasaagidele, kodusesse kasutusse sobivad ketid. Profisaagidele sobiva saeketi lõikehambad on teravama nurgaga ning seetõttu agressiivsemad ja tundlikumad. Need lõikavad küll kiiresti, aga on tavakasutajatele ohtlikumad, sest neid peab oskama kindla käega käsitseda ja on suurem oht tagasilöögi tekkeks.

Tavasaele sobiv kett on «rahulikum», tänu madalamatele lõikehammastele ja veidi ümaramatele veohammastele on väiksem oht tagasilöögi tekkeks ning seetõttu on tavakasutajal ohutum töötada just sellise saeketiga. Kodusteks töödeks saeketti ostes tasub osta n-ö tavasaele sobiv kett, mitte profikett.

Natuke «mänguruumi» on mõistlik, aga mitte liiga palju

Põhjamaades kasutatakse sael tavaliselt plaati pikkusega 13 kuni 15 tolli, sest seda on mugavam käsitseda ja kõik vajalikud saetööd saavad sellega ka tehtud. Enamikele saagidele saab küll peale panna erineva pikkusega juhtplaate, aga peab arvestama soovitusliku vahemikuga, mis arvestab sae ehituse ja suurusega: kõik plaadid ei sobitu saekorpusele selliselt, et sellel jooksev kett saaks piisavalt õlitatud ning ka pingutusmehhanism toimiks piisaval määral.