ETTEVAATUST ⟩ IKEA palub tagastada purunemisohtliku toote

IKEA palub kõigil, kellel on kodus kindla kuupäevamärgisega ja tarnija numbriga LETTAN peegel, see kohe seinalt maha võtta ja tellida tasuta uued kinnitused.

1. jaanuaril 2023 palus IKEA klientidel välja vahetada osade LETTAN peeglite seinakinnitused, mis võisid muidu puruneda. Pärast edasisi põhjalikke kontrolle ja täiendavaid auditeid meie tarnijate juures avastasime, et defektseid seinakinnitusi kasutati tootmises kauem, kui see oli IKEA-le teada. Kuna klientide turvalisus on IKEA jaoks ääretult oluline, pikendasime üleskutset seinakinnituste välja vahetamiseks.