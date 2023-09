KÕVA SÕNA ⟩ Kodumaine kohuke lööb võõrsil laineid

«Saksamaa on üks esimesi Euroopa Liidu riike lisaks meie regioonile, kus on tekkimas kohukese tootekategooria,» sõnas Nordic Milki ekspordijuht Risto Müürsepp.

«Eestis on kohuke teada-tuntud juba 40–50 aastat, kuid sakslaste jaoks kindlasti uus, samas mitte üdini avastamata toode. Nad vajavad väga palju selgitavat lisainfot, et kohukese puhul pole tegu maiustusega. Sellegipoolest positsioneerivad nad täna kohukese riiulis maiuste hulka, sest toodet kirjeldatakse šokolaadi-piimamaiusena, aga Eesti kohukestes on 40–70 protsenti rohkem kohupiima,» lisas Müürsepp.