ABIKS IKKA ⟩ Kõrge euribor soosib alternatiivina just seda lahendust

Remonti planeerides peakski esmalt (vajadusel eksperte kaasates) saama selgeks, kas elukohas on kapitaalsete asjadega kõik korras. Ja alles seejärel võib arutleda, kas kuskil võiks teha värskendusremonti või kas on võimalik kaaluda nö iluparandustesse investeerimist.

«Eraldi soovitaksin pigem teha korraga ära suurem töö kui et kõike jupitada. Esiteks on tihti ehituslikud asjad omavahel seotud ning ühe töö tegemiseks tuleb ka teine ette võtta või vähemasti on mõistlik ja rahaliselt mõttekas neid koos teha, sõnab Pechter. Kui jupitamisvajadus on tingitud ainult hetke rahapuudusest, siis kaaluksin laenu kasutamist remondi finantseerimiseks. Intressikulu on tihtipeale väiksem kui see summa, mis tööde jupitamise tõttu remondi kogukulusse kokku kuhjub. Lisaks veel stress ja ebamugavused, mis kaasnevad eluga pikaleveninud «töötandril».

Täpse remondieelarve koostamine on tänastes majandusoludes veelgi vajalikum kui varasemal ajal. Ehitusmaterjalide ja sisustuskaupade hinnad on läbi teinud või tegemas suurt kasvu ja nende kättesaadavuse ning tarneaegadega on ikka veel probleeme.

Viimistlust ja remondi pealiskihti puudutavatest asjades peaks iga inimene vast ehituspoe müüja poolse konsultatsiooniga eelarve planeerimisega hakkama saama. Oluliselt keerulisem on aga nö konstruktsiooniliste või eritöid (vesi, elekter ja ventilatsioon) puudutava eelarve kavandamine. See maailm on tänapäeval juba nii keeruliseks ja eri variante võimaldavaks läinud, et tõenäoliselt ilma spetsialistita ei suuda tavainimene välja valida ei mõistlikumat lahendust ega kalkuleerida selle teostuse maksumust.