KALEVI MAJA ⟩ Tallinna südalinna kerkib oma kandi üks energiatõhusamaid pärle

1Partner Kinnisvara juhi Tanel Tarumi hinnangul on kesklinna piirkonnas kätte jõudmas uusarenduste põud. «Kesklinnas ei ole uusi kortereid kunagi lõpmatult, kuid viimase aasta muutused turul on valikuvõimalusi veelgi kahandanud, kuna uusi projekte praktiliselt peale tulnud ei ole,» kommenteeris Tarum.

Aadressil Juhkentali 14 asuv Kalevi Maja paikneb südalinnas, kus kõik eluks vajalik asub väikese jalutuskäigu kaugusel. Teisalt on piirkonnas piisavalt rohelust ja parke, mis võimaldavad soovi korral kesklinna kiirest elutempost mõne sammuga kõrvale astuda. Lisaks 28 korterile ja 4 äripinnale korterile on majas parkimiskohad ja panipaigad, mis asuvad eraldi maa-alusel korrusel.

«Usume, et Kalevi Maja aitab lahendada suhteliselt kesise valiku probleemi Tallinna kesklinna piirkonna uusarenduste segmendis,» kommenteeris Tanel Tarum, kelle hinnangul on tegemist tõenäoliselt ka kõige soodsama hinnaga kvaliteetse uusarendusega Tallinna südames. Hoones asuvad korterid on kahe- kuni kolmetoalised, 40-70-ruutmeetrise põrandapinnaga ja nende hind jääb 190 000 - 300 000 euro vahemikku.