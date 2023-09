RETSEPT ⟩ Vanakooli rasvapirukad maitsevad täpselt nagu lapsepõlves!

Kadri sõnul on rasvapirukatega omajagu mässamist, aga sellest kogusest saab nii umbes 30 pirukat ja potitäie puljongit veel pealekauba! «Täidist on nendes pirukates nende koguste juures ikka väga ohtralt, seega kui sina eelistad vähema täidisega pirukaid, siis võid koguseid pisut kohendada. Aga isegi kui täidist peaks üle jääma, siis see maitseb ka lihtsalt võileival või värske salatilehe sisse keeratuna imeliselt,» selgitab ta.