TARK TEADA ⟩ Ekspert selgitab, mida juustupakendile märgitud «parim enne» tegelikult tähendab

Erinevate juustude puhul on tihtipeale raske aru saada, kui pikk on nende tegelik säilivusaeg. Kui «kõlblik kuni» toitu ei peaks tähtaja lõppedes ohutuse mõttes sööma, siis «parim enne» märgistuse puhul on tihtipeale tegu vaid tootjapoolse soovitusega. Selline toit on reeglina söödav ja ka oma maitseomadustelt sama hea kui enne kuupäeva «kukkumist».