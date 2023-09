TEEME PILDI SELGEKS ⟩ Kas üüriinvestorina alustamiseks on mõistlik võtta teine eluasemelaen?

Esimese kodu ostmine on emotsionaalne kogemus, lisaks võib närida hinges kahtlus, kas aeg on õige või valitud kinnisvara sobiv. Kui aga ost on tehtud ning uues kodus mõnda aega elatud, võib tekkida tahtmine soetada juba järgmine.

Tavaliselt ostetakse suurem kodu ning hakatakse olemasolevat lisatulu teenimiseks välja üürima. Samas on piisava sissetuleku ja säästude korral võimalik teine kinnisvara ostagi ainult üürile andmiseks. See on üks viis investeerimisega algust teha. Üürikinnisvara ei pea ilmtingimata iga kuu suurt kasumit teenima. Nii mõnelegi piisab sellest, et üürisumma katab laenumaksed, sest suurima väärtusega on kinnisvara omamine ja selle väärtuse suurenemine.

Milline on sobiv üürikinnisvara?

Enne väljaüürimisega alustamist on mõistlik põhjalikult läbi mõelda, mida tähendab üüriturul toimetamine, millised on selle plussid ja miinused. Valmis tuleb olla selleks, et üürnikud ei hoia vara heaperemehelikult, ei maksa üüri kokkulepitud ajal või küsivad ajapikendust, lisaks asjaolu, et kui üks üürnik on lahkunud ja uus pole veel sisse kolinud, tuleb omanikul kanda kõik kulud. Üürikinnisvara valides tuleks üürituru nõudlust silmas pidades välja selgitada, kas kõik dokumendid on juriidiliselt korras, näiteks kontrollida väljastatud kasutusluba.