HALDURI SPIKKER ⟩ 4 kohustuslikku sammu, mida enne talve kortermajas ära teha

Pindi Kinnisvarahalduse tegevjuht Ronald Tõnisson ütles, et on vähe maju, mis on koguaeg «alati valmis» seisundis.

Esimese asjana tuleks üle kontrollida hoonete küttesüsteemid. Vahel on vaja küte sisse lülitada novembris, kuid vahel juba septembri lõpus. «Igasügisene küttesüsteemi kontroll ja hooldus tagab selle, et maja ka ikka soojaks läheks, mitte torudes õhumullid niisama ringi ei keerleks,» sõnas ta.

«Ehkki puud on alles lehtes, tasub juba praegu planeerida vihmaveerennide ja drenaažide lehesodist puhastamist. Konks seisneb selles, et lehtpuud kaotavad suurema hulga oma lehestikust vaid mõne päeva jooksul peale esimesi öökülmasid ja siis on tõstukite järjekorrad väga pikad. Pole tähtis, kas puhastamine toimub oktoobris või novembris, planeerida tuleks seda juba praegu, sest pärast võib venima jäänud töö tekitada üksjagu ummistusi ja ka külmumisest tingitud kahjustusi,» selgitas Tõnisson.

«Juba praegu läheb üsna vara pimedaks ja aina varem see järgmised kolm kuud toimub – kõik valgustid ja andurite töörežiimid tuleks üle vaadata, et elanikud sõna otseses mõttes pimeduses kobama ei peaks,» loetles Tõnisson. Lisaks soovitab ta kriitiliselt hinnata ka valguspirnide vahetuse vajadust, kuna paljudes majades on kasutusel siiani LED-valgustitest vähem töökindlamad ja energiakulukamad lahendused.