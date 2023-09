TUUL ON PÖÖRDUNUD ⟩ Kinnisvarainvestorid on leidnud uue niši!

Ligi neljaprotsendiline euribor on suurlinnade üüriäri vastu taevast lennutanud ja investorid eemale peletanud, kuna üüritulu ei kata tihti enam laenumakseidki. Varem väikelinnade kinnisvara ära põlanud investorid on aga nüüd just need sihikule võtnud, kuna tootlused on märksa kõrgemad.