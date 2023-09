NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kuidas hapendada seeni?

Rain Kuldjärv segab oma lemmikseenesalati just hapendatud seentest. FOTO: Mailis Alter

Hapendamisest on saanud suur üleilmne trend. Eestlastele, kes söövad hapukapsast ja joovad hapupiima, kõlab see pisut naljakaltki. Ent kui paljud on proovinud hapendatud seeni? Toiduteadlane Rain Kuldjärv annab retsepti.