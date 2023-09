NÄDALA RESTORAN ⟩ Jaapani tänavabaaris sushit ei saa

Kuigi on september, tõmbab soe ja sume õhtu Noblessneri kvartalisse, kus mere kaldal hääbuvast suvest viimast võtta, end tasahilju linnaeluga harjutada ja kodus reedese õhtueine valmistamisest säästa. Tüürime uudishimust Kai kunstikeskusesse Kampai toidubaari, mille võttis tänavu peakokana üle põhjanaabrite kokandustalent Kim Mikkola. Kõlab igatahes paljulubavalt, sest noor mees on jõudnud töötada Taani kultusrestoranis Noma, lisaks teenis Helsingi restoran Inari tema käe all kolmel korral Michelini tunnustustärni – Aasia maitsed ja kohalikud toiduained on paiga märksõnad.