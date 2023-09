«ÖÖKÜLALINE» ⟩ Äsja metsade vahele kolinud näitleja avab televaatajale oma kodu ja südame

Mari Jürjens jõudis suure publiku ette 2010. aastal, kui tema laul «No näed» avalikkuseni jõudis. Sel laupäeval läheb tema juurde öökülaliseks saatejuht Mart Normet. Äsja oma perega metsade vahele kolinud näitleja avab televaatajale oma kodu ukse ja südame.

Tänaseks juba neli täispikka albumit välja andnud Jürjens on lõpetanud Viljandi kultuuriakadeemia näitleja eriala. Paljude laste jaoks on ta tuntud ka kui nõianeiu «Nöbinina». Sel suvel 40 korda publiku ette astunud Mari on oodatud nii väikestel kui ka suurtel lavadel. Tema laul on kõlanud laulupeol ning lauljana on ta üles astunud Vabariigi aastapäeva kontserdil ja tänavu ka Laulu- ja tantsupeol.

Mari Jürjens kolis äsja koos oma perega Tallinnast Kohilasse ning on seal värskelt valmis saanud hubase kodu. Õrn ja poeetiline lauljatar elab oma unistuste majas koos nelja mehega: kolme poja ning näitlejast abikaasa Mikk Jürjensiga. «Mina kasvasin õdedega. See, et mul on nüüd ümberringi hästi palju poisse – ega ma alati kõigest nende puhul aru ei saa, aga samas on selles ikka midagi vägevat ja ägedat ka,» räägib Mari.

Lõppenud suvi on olnud Marile nii töörohke, et tema hääl on veidi kannatada saanud ning kurk kähe. Saates minnakse koos järjekordsele kontserdile, valmistatakse perekeskis süüa ning räägitakse sellest, mis on elus tõeliselt oluline.