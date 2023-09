ON, MIDA OODATA ⟩ IKEA laieneb Tartus

IKEA Tartu planeerimisstuudio eesmärk on aidata külastajatel kavandada nende koju sobivaid IKEA lahendusi, näiteks kööke, hoiulahendusi ja muud. Külastajatele pakutakse eelbroneeritud ajal individuaalset konsultatsiooni IKEA spetsialistiga, lisaks on Tartu esinduses kindlad alad, kus saab spetsialistiga konsulteerida ning valminud kavandi jaoks vajaliku kohe ära tellida.

«Tartu esinduse eesmärk on pakkuda meie külastajatele inspiratsiooni, sisustusalast nõu, lahendusi ning spetsialistide abi, et muuta kodust elu paremaks. Soovime seda pakkuda lõunaeestlaste kodude, töökohtade ja tavaliste liikumisteede lähedal. Planeerimisstuudios on meie fookus eelnevalt kokkulepitud kohtumistel, kuid oodatud on ka spontaansed külastajad, kes otsivad toredat IKEA-elamust. Tartus on saadaval kõik Eestis pakutavad teenused, näiteks mõõtmine, mööbli kokkupanek ja paigaldamine. Kaks korda suuremad ruumid võimaldavad meil oma külastajatele pakkuda veelgi paremat kogemust: rohkem inspiratsiooni, suuremat mugavust, toodete kiiremat kättesaadavust,» selgitas IKEA Baltikumi müügijuht Inga Filipova.