NÄDALA AED ⟩ Sibullillede aeg on käes

Lillesibulate puhul tasub teada, et mida suurem see on, seda suurema ja kvaliteetsema õie see annab. Reeglina sõltub sellest ka lillesibulate hind: mida odavam on näiteks tulbisibulate paki hind, seda vähem neid seal on või seda väiksemad on sibulad. Lillesibulaid jaotatakse suuruse alusel mitmesse kategooriasse, pakendil tähistab seda sibula ümbermõõt.