EKSPERT ⟩ Kodune päikesepark võib olla väga tuleohtlik! Väldi neid 3 levinud viga

Ei mingeid järeleandmisi kvaliteedis

Kasutada tuleks eranditult ainult Euroopa Liidu kvaliteedi- ja ohutusnõuetele vastavaid seadmeid ja osi. See kehtib lisaks päikesepaneelidele ka näiteks inverteri, kaablite ja muude süsteemi osade kohta. Jälgi, et igal komponendil oleks Euroopa Liidu CE-märgis.

Aga ka korralikest osadest kodune päikesepark võib olla ohtlik, kui see on valesti paigaldatud. Ei ole soovitatav üritada päikesepaneele koju ise üles panna. Päikeseenergia püüdmise, salvestamise ja kasutamise süsteem on keeruline tervik. Selle peaks laskma esmalt projekteerida ja siis üles seada spetsialistidel, kellel on vastavad elektripaigaldistega töötamise kutsetunnistused.

Päikesepaneelide paigaldamisel tuleb maja elektrikilbile kleepida ka vastav märk mõõtudega vähemalt 10 korda 15 sentimeetrit. Ohu korral on see päästemeeskonnale kriitilise tähtsusega infoks ja sellest sõltuvad elud.

Vasakpoolne märk: hoonel on päikesepaneelid. Parempoolne märk: hoonel on päikesepaneelid ja lisaks ka akupank.

Paneelide ümber olgu ruumi

Katusele päikesepaneelide paigaldamisel tuleb jälgida, et need oleksid suitsueemaldusluukidest, katuseakendest ja korstnatest nõutud kaugusel. Seaduse regulatsioonid on üsna detailsed ja kohati keerukad. On kasulik need endale selgeks teha.