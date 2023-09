AASTA TIPPSÜNDMUS ⟩ Täna algab Disainiöö!

«Meie disainerite filosoofia rõiva loomisel, raugematu ettevõtlikkus ja visadus väljakutsetega igapäevaselt rinda pista on piisavalt väärt, et nendesse pikemalt süveneda ja neid tunnustada. Näiteks on kolme kümnendiga oma tootmise üles ehitanud pereettevõte Maidiga, mis juhib nüüd selle all enda kvaliteet-triiksärkide kaubamärki Ewald. Woolish aga on paraku maailma raputanud raskustega seoses oma Viljandis asuvat tootmist kõvasti kärpima pidanud, kuid seejärel ekspordi plahvatusliku kasvatamisega ning nõudluse suurenemisega seoses oma autoridisaini tootmiseks leidnud parimad partnerid lähiriikides. iLLIMOR aga on optimeerinud oma brändi nii tehnoloogiliste lõigete, stiili kui kangaste hankimise osas sääraselt, et brändi rõivad ei suhestu enam moetrendidega, vaid nende tootmine on kohandatav läbi hooaegade vastavalt vajadusele ja võimalusele. Liisa Kanemägi aga tõstatab küsimuse kehakatte valmiduse astme osas, mis määrab ära ka tegelikult vaat et ebavajaliku piiri, kui rõivas juba on justkui mitte korrektses korras, vana, katki. Lisaks toob ta keha ja higi esile kui rõivaeseme kujundamise vahendi,» tutvustas etenduse kontseptsiooni selle loovjuht Piret Mägi.