VARSTI VALMIS ⟩ Ehitisregistri arendus muudab lubade taotlemise kiiremaks

Ehitus- ja tootmisvaldkonna digitaliseerimisele keskenduva Wenture’i juhi Kaur Tulli sõnul on ehitisregistri (EHR) kitsaskohtade likvideerimine Finestmedia-Wenture tandemile põnev väljakutse – maailmas küllaltki unikaalne ja uuendusmeelne platvorm on äratanud paljude rahvusvaheliste ekspertide tähelepanu ning ka kohalikud sidusrühmad jälgivad EHRi arengut suure huviga.

«Muu hulgas võtame alanud arendusetapis fookusesse ehitus- ja kasutuslubade väljastamise protsessi, mille kohta on ilmselt kõigil arendajatel ja ehitajatel rääkida küllaltki värvikaid lugusid. Meie eesmärk on kaotada uuenduste käigus ära tohutut ajaressurssi nõudnud korduva kooskõlastamise protsess – seni tuli mistahes ametkonna muudatusettepaneku korral kogu dokument uuesti üles laadida ning kõik ametnikud pidid projekti tervikuna algusest lõpuni üle vaatama. Võib vaid ette kujutada, kui palju asjatut tööd ja vaeva nõudis Eesti ametlikelt aastas enam kui 12 000 ehitusloa ja 8600 kasutusloa menetlemine sellisel moel,» sõnas Tull.

See aga ei tähenda tema sõnul, et eesootav töö saab olema lihtne. Ehitisregister tervikuna on väga kompleksne süsteem, mis koosneb paljudest tarkvara tükkidest. «Ühelt poolt eeldab see meilt EHRi süsteemi õiget ülesseadmist, aga teisalt ka korralikke BIM-mudeleid. Lõpuks sõltub EHRi tõhusus ka pidevatest uuendustest, regulaarsest hooldusest ja koostööst erinevate asutuste vahel,» lisab Tull.