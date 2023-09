UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Tallinna vanalinn on viimastel aastakümnetel olnud väga populaarne välismaalaste seas, kes on näinud siin ainulaadset võimalust mõistlike summade eest unikaalsesse pärandisse investeerida ning üüritulu teenida või kasutada seda isiklikuks tarbeks.

Viimasel ajal on senine trend hakanud jälle muutuma. Kui varasematel aastatel ei olnud vanalinn kohalike elanike seas esimene eelistus, siis üha rohkem on turule tekkinud neid eestlasi, kelle jaoks vanalinn on just esimene valik.