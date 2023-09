KAS TEADSID SEDA RAHA SÄÄSTVAT NIPPI? ⟩ Enamik inimesi kasutab oma sügavkülmikuid valesti, mis mõjub valusalt nende rahakotile

Kõnealuse teema on võtnud kokku zero waste (eesti keeles nullprügi ehk minimaalselt prügi tootev) asjatundja @gittemary , kes postitas oma TikTokis video pealkirjaga «Kuidas vähendada oma energiaarvet samal ajal aidates planeeti?».

Naine toob videos välja, et sügavkülmiku seinte külge koguneval jääl on uskumatult suur mõju. Nimelt, vaid kaks millimeetrit jääd sügavkülmiku seintel suurendab energiatarbimist kuni 20%. Ta lisab, et enamikel inimestel on jääd kogunenud kindlasti rohkem kui 2 millimeetrit. Selle muutmiseks soovitab ta jätta keeva vee poti kümneks minutiks sügavkülma, enne kui hakkate jääd seinte küljest ära kraapima.