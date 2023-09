VAATA, MIS MUUTUB ⟩ Kliimaministeerium uuendab hoonete energiatõhususe nõudeid

«Eesti hooned tarbivad üle poole kogu meie kasutatud energiast. Seda on võimalik märkimisväärselt vähendada, muutes majad energiatõhusamaks – nii kulub vähem ressurssi nende kütmisele ja jahutamisele ning väheneb kasvuhoonegaaside heide ja negatiivne mõju kliimale. Et energiatõhusust suurendada, peavad meil olema kvaliteetsed andmed ja ühine mõistmine, kuidas eesmärke saavutada,» selgitas kliimaminister Kristen Michal.

Uutes liginullenergiahoonetes ei kasutata fossiilkütuseid

Alates 2020. aastast on kõik uued hooned ehitatud liginullenergiahoonetena, st saavutanud A-klassi. Nüüd täpsustatakse liginullenergiahoone definitsiooni selliselt, et fossiilkütuste kasutamine pole uutes liginullenergiahoones lubatud. Muudatus suunab uute hoonete projekteerimisel kasutama kaugkütet, -jahutust ja soojuspumpasid ning taastuvenergiaallikatel põhinevaid lahendusi. Nendest on kasu ka olemasolevate majade küttesüsteemide uuendamisel, kuid seal ei ole see kohustuslik.