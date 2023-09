Lugeja sõnul on väga ebamugav, et eelmisel aastal avatud Maardu Prisma on Facebookis oma peamiseks keeleks valinud vene keele. «Ma olen eestlane ja saan vene keelega suhtlustasandil küll hakkama, aga miks meie inforuumis üldse eesti keel teise keelena kasutuses on?»