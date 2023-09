UURING ⟩ Laialt levinud magusainel avastati veel üks võimalik puudus

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel võivad tekitada aspartaami sisaldavad toiduained mitmeid haigusi, näiteks vähki ja diabeeti. Ka Eestis müüakse mitmeid toite ja jooke, kus ohtliku mõjuga magustaja sees on. Näiteks leidub aspartaami enamikus suhkruvabades jookides, närimiskummis ja ka kummikommides. Kui on soov aspartaami tarbimist vältida, tasub suhkruvabu tooteid ostma hakates vaadata, millist magusainet on kasutatud.