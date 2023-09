Varaste sihtmärgiks on suvilad! 3 nippi, kuidas seda kaitsta

Lahenduseks on jätta mulje, nagu suvilas endiselt elatakse. Vargad ei jälgi ühtki objekti pidevalt – pigem jääb neile silma, kui kuskil hakkavad kogunema märgid, et selles majas pole mõnda aega käidud.

Hea viis suvilas elamise muljet jätta on nutikodu lahendustega: tuled saab panna kaugjuhtimisega aeg-ajalt põlema, raadio tööle ja muud sellist. Samuti, kui suvila lähedal on püsielanikud – sinu suvised naabrid –, siis saab neid appi paluda.

Vargaid heidutav elumärk on ka see, kui keegi lihtsalt kõnnib sügisesel ajal aeg-ajalt ukseni ja tagasi või üle õue ning jätab porisele maale värsked jäljed. Seega tasub ka puhtalt turvalisuse mõttes suvilas sügisel aeg-ajalt käia. Kui see pole võimalik, siis saab appi paluda naabreid. Nad saavad aidata ka näiteks nii, et heiskavad lipupäeval ka sinu suvilale lipu ning võtavad pärast maha.

Sea üles turvakaamera – aga ära üle pinguta

Tehnoloogia kiire areng on muutnud turvakaamerad lihtsamini kasutatavaks ja odavamaks kui sageli arvatakse. On müüt, et kaamera ja sellega seotud valvesüsteem nõuab seinte sisse lisakaablite paigaldust või muud sellist. Tänapäevane kaamera edastab infot üle interneti ja selle saab paika panna sama kergelt nagu suitsuanduri.