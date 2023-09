ENNE JA NÜÜD ⟩ Vaata, millise imelise muutuse läbis Tallinna Naiste kriisikodu

«Koduvägivalla tunnistamine on Eesti ühiskonnas ikka veel suur tabu. Sageli peetakse seda pere siseasjaks, millest ei räägita isegi kõige lähedasemate sõpradega. Kriisikeskuse uuenduskuur aitab luua veelgi toetavama keskkonna, mis julgustab naisi oma elus muutusi tegema, sest nad teavad, et neil on turvaline koht, kuhu minna,» rõhutas MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu juhataja Inga Mikiver. Tema sõnul on lähisuhtevägivallaga võitlemisel oluline roll ka kõrvalseisjatel. «Me saame ühiskonnas muutusi teha ja turvalisust suurendada hoides silmad lahti ja reageerides vägivallale,» sõnas Mikiver.

Tugikeskus pakub ajutist pelgupaika korraga kuni 16 abivajajale

MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu on hetkel suurim naiste tugikeskus Eestis, mis koosneb mitmest anonüümsest asukohast. Uuenduskuuri läbis üks keskus, kus saab korraga majutuda kuni 16 inimest ehk vähemalt 8 naist koos sama paljude lastega. MTÜ pakub lähisuhtevägivalla ohvritele ja nende lastele ööpäevaringset vastuvõttu ning majutust. Tugikeskus tagab lisaks majutusele ka esmase kriisinõustamise, juhtumipõhise juriidilise nõustamise, abi suhtlemisel ametiasutustega (sotsiaalamet, politsei, prokuratuur jm), toetusrühma ning vajadusel ka nõustamist peale kriisikodust lahkumist. Alates asutamisest on kriisikeskuse tuge ja majutust saanud üle 8000 naise. Igal aastal pakutakse majutust ligikaudu 50 naisele ja lapsele.

«Me soovime, et inimeste igapäevane kodune elu oleks aina parem ja ajutise kodu vajadused pole sellest sugugi erinevad. Kriisikeskuse värskenduskuuriga soovisime luua kodus tuntavat rahu- ja mugavustunnet. Usume, et toetav keskkond aitab naistel ja lastel taastuda. Ühtlasi loodame, et see aitab nende päevi helgemaks muuta. See on IKEA esimene tugikeskuse värskendus Eestis, kuid valmistame ette juba järgmisi, kuhu kaasame igal aastal ka uusi IKEA vabatahtlikke,» jagas IKEA Eesti turu juht Marko Põder.