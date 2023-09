KAVAL ⟩ Selle nipiga saad ketšupipudelist viimasegi tilga kätte

Kõik teavad, et ketšupi pudel tuleb pahupidi keerata ning raputada, et sellest võimalikult palju toodet kätte saada. Nii saab tõepoolest rohkem tomatikastet kätte, kuid mitte kõike. Tegemaks pudel täiesti tühjaks, tuleb hoopis teistsuguseid liigutusi teha.

Tiktokker Casey Rieger on üles laadinud video, kuidas tegelikult ketšupi pudelist kõik kätte saada. Tema nippi on tänaseks vaadatud üle 20 miljoni korra. Nipp on iseenesest väga lihtne. Haara pudel selle põhjast ning keeruta seda nagu tuuleveski. Paar ringi hiljem on kaste ilusti pudeli korgi osasse rappunud. Imeline!