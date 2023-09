PILTUUDIS ⟩ Pealtnäha tavaline Tammelinna korter rabab ootamatu sisuga

Avar ja värskelt renoveeritud stuudiokorter on läbi maja planeeringuga. Kuulutuse järgi sobib elamine eeskätt tudengile või lihtsalt rahu ja vaikust hindavale inimesele. 21-ruutmeetrist korterit, täpselt nagu raamatuidki, ei tohiks aga selle kaane järgi hinnata.

See valge pole kapp, vaid dušikabiin. Mis veelgi enam – dušikabiini sisse on omakorda peidetud ka üks WC-pott. Kaks-ühes lahenduse puhul ei teki kunagi küsimust, kas WC on hõivatud või mitte, sa lihtsalt näed seda.