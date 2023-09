Keelitavad ja meelitavad! Loe, milliseid lisahüvesid Eesti kinnisvaraarendajad ostjatele pakuvad

Kui maja juures või asumis üldiselt on parkimisprobleeme, võib müüja pakkuda tasuta parkimiskohta – see argument töötab päris hästi. Väga palju rõhutatakse uute kodude pakkumistes ka hoiuruumide võimalust.

Uut korterit ostes on oluline teada, et boonused võivad varieeruda sõltuvalt piirkonnast ja kinnisvaraarendusest ning need võivad olla läbiräägitavad. Enne ostuotsuse tegemist uurige hoolikalt pakkumisi ja konsulteerige kinnisvaraspetsialistiga. Samuti veenduge, et boonused ja soodustused oleksid selgelt kirjeldatud ostulepingus.