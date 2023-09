KIRED LINADE VAHEL ⟩ Liisi Eesmaa pöörane tulevärk vupsas voodisse

Vaadates Liisi loodud voodisse mõeldud disaini jääb esmapilgul mulje, et ainuüksi magamiseks see kollektsioon päris kindlasti mõeldud ei ole. Energiat on seal selgelt rohkem kui oleme harjunud nägema. Kuid seda ei maksa karta. Magades meil ongi silmad kinni. Miks mitte mõelda niipidi - voodi võiks olla tore koht, kus hommikul silmad lahti lüüa!