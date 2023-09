Hiina toite pakkuvaid asutusi leiab Eestis kümneid, kuid enamik on euroopaliku maitsemeele jaoks koduseks timmitud ja päris ehtsat kogemust peab otsima. Gloobuseltki tuleb Eestit luubiga taga ajada, seega on omaette ime, et mõni kokaandega hiinlane on Tallinna üles leidnud ja siin oma restorani püsti pannud. Ehedaid Hiina maitseid pakkuv HAN’si restoran Tallinnas Lauteri tänaval on just selline.