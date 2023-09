MÄRKA JA ANNA TEADA ⟩ Mürgiseid seeni ei tohi toiduks müüa

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Brigitte Salmuse sõnul laekub ametile vihjeid kärbseseene müügi kohta. «Tähelepanelikud inimesed annavad teada, et on märganud kuulutusi, kus müügiks pakutakse mürgist seent. Tihtipeale on kuulutused ka sotsiaalmeedias avalikult üleval,» kirjeldas Salmus.

Punane kärbseseen on mürgine, ega ole mõeldud seespidiseks tarbimiseks. «Oluline on rõhutada, et lisaks sellele, et tegemist on mürgise seenega on punase kärbseseene müümine, sealhulgas toidulisandina (nt kapslis) keelatud uuendtoit. See tähendab seda, et müümine on keelatud kogu Euroopa Liidus,» selgitas Salmus.