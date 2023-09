«ÖÖKÜLALINE» ⟩ Legendaarne poliitik avab saates oma pehmema poole ning paljastab seni varjul olnud kire

Saates selgub, et poliitik on ka kirglik koguja. «Kogu aeg olen midagi kogunud ja mingisugune austus vanade asjade vastu on mul olemas olnud. Ma ei ole midagi vana lihtsalt niisama ära visanud,» räägib Ansip ja lisab, et vanad asjad aitavad luua kodutunnet. Mehel on muljetavaldav kollektsioon vanu pudelid ja mitmetuhande eksemplari suurune Tartu-teemaline postkaardikogu. Lisaks sellele kogub ta ka spordivõistluste võistlusnumbreid, mida on tema garaaži seinale kogunenud nii palju, et annavad tapeedi möödu välja.