Tervislik toitumine ei pea olema kallis: söö neid kolme ja elad kaua

Maailmas leidub viis piirkonda, kus inimesed elavad väga kaua ja seda tervena. Neid piirkondi kutsutakse sinisteks tsoonideks (inglise keeles blue zones) ning need on: Okinawa Jaapanis, Nuoro provints Sardiinia saarel, Nicoya poolsaar Costa Ricas, Ikaría saar Kreekas ja Loma Linda linn Californias.

Neid piirkond pikalt uurinud ning neist raamatu «The Blue Zones» kirjutanud Dan Buettneri sõnul on siniste tsoonide elanike pika eluea (tihti üle saja aasta!) taga mitu tegurit nagu füüsiline aktiivsus, sotsiaalne keskkond, looduskeskkond ning muidugi toit. Autor on kindel, et just Nicoya poolsaare rahvas on parima dieedi peal ning soovitab seda ka teistele.