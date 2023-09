NÄDALA AED ⟩ Vaata vaarikat!

Korralik saak ei anna end niisama kätte, vaid selleks on vajalikud mitmed eeltööd. Kui vaarikapeenra rajamiseks pisut rohkem aega investeerida, saame tulevikus hooldusele kuluvat aega vähendada. Esimene ja kõige olulisem on istutuskoha valik. Vaarikal ja maasikal on ühiseid kahjureid, näiteks õielõikaja, kes närib õievarre ära juba enne viljumist ning võib aias päris suurt pahandust korraldada. Seepärast tuleks vaarikapeenra rajamisel hoiduda nende istutamisest maasikate lähedale.