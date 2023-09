ON, MIDA OODATA ⟩ Algas Eesti kõige rannaäärsemate elamute ehitus

«Korrastame suure osa mereäärsest mahajäetud puidutsehhi tootmismaast, et looduskaunis piirkond inimestele avada. Elamute ehitamisele lisaks renoveerime viimsikate jaoks Kaluri tee, teeme jalgrattateede ja mänguväljakuga Kivila pargi ning otse randa hakkab viima kergtee,» tutvustab algavaid töid Endoveri juhatuse liige Robert Laud.

Piirkonda on asunud arendama ka Viimsi vallavalitsus, kevadel asuti kavandama sealse maa-ala korrastamist, tegevusväljakute ja mängualade loomist koos rannapromenaadi rajamisega Muuli teest Kesk teeni.

Viimsis asuva Haabneeme liivaranna äärde kerkivad kaasaegsed Riviera kodud, kokku tuleb neli 65 korteriga 4-korruselist kortermaja. Riviera kodud asuvad keset loodust - ühel pool meri, teisel pool roheline metsatukk. Kodu juurest kulgev rannapromenaad pakub mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi, näiteks vaid 180 meetri kaugusel asub kõrgelt hinnatud restoran OKO.

«Riviera projekti eeliseks on maaküte, mis vähendab oluliselt tulevaste elanike kodukulusid. Algselt gaasiküttele planeeritud piirkonnas maaküttele üleminek on oluline samm fossiilsete kütuste tarbimise ja süsinikujalajälje vähendamisel hoonete kogu elukaare jooksul. Lahendus on kasulik nii keskkonnale kui uutele elanikele, kellele on tagatud stabiilselt madalamad püsikulud,» tutvustab Riviera peaprojekteerija Juhan Kangilaski What If büroost.

Riviera Viimsi. Foto: Endover

Lisaks on kodudes vesipõrandaküte ja energiasäästlik soojustagastusega ventilatsioon. Kõigi nelja hoone all on maja-alune autoparkla, kus igale kohale loodud võimalus elektriauto laadija paigaldamiseks. Majades on ka lift ning parkimine nii hoonete all kui kruntide servades.

Merest ja liivarannast vaid 50 meetri kaugusel asuvates kodudes on avarad rõdude ja terrassidega kahe- kuni viietoalised korterid suuruses 58–139 ruutmeetrit ning läbi kahe korruse kulgevad erilahendustega katusekorterid, viimaste juurde kuulub ka ruumikas merevaatega katuseterrass, saun ning kamina ja mullivanni lisamise võimalus.