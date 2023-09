TAGASI HUVIORBIIDIS? ⟩ Kaks Eesti kuurorti muutusid suvega ülipopulaarseks

Lauguse sõnul pole nii kõrgeid üürihindasid, kui sel suvel, varem Pärnus nähtud. «Kuurortides on selgelt väljakujunenud menutänavad – mere ja meelelahutuse läheduses olid hinnad pigem sajast eurost üles öö kohta. Talvel üürihinnad kuurortides selgelt langevad, aga kuna ostuotsuseid lükatakse endiselt pigem edasi, siis on ka pikemaajalise üüri hinnad mullusega võrreldes kümmekond protsenti tõusnud,» lisas Laugus.

Pärnu kinnisvaraturul põrkuvad kaks vastandlikku suunda

Lühivaates suve jooksul müügipakkumiste arv kasvas ning mitmed suured arendused on valmimas. «Kuna hinnad on kiirelt kerkinud ning pakkumisi on juurde tulnud, siis võib lähiaja perspektiivis oodata isegi korrektsiooni allapoole. Aga pikemas vaates – kui valmib neljarealine põhimaantee ja Rail Baltic raudteeühendus, mis võimaldab inimestel tunniga Tallinna jõuda, siis näevad paljud Pärnut järjest enam igapäevase elukohana ning hinnad lähevad suure tõenäosusega üles,» rääkis Laugus.