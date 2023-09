ESIMENE AASTA IKEAT ⟩ Kui palju söödi lihapalle ja millised on kõige armastatumad tooted?

Eesti elanikud on kaupluse hästi vastu võtnud ning enim nõutud toodete seast leiab nii kööke, riidekappe kui ka voodeid. Kaupluse avamisest saati on söödud 4,6 miljonit liha- ja taimset palli.

«Ainulaadne tootevalik, taskukohane hind, kõrge kvaliteet, hea disain ning funktsionaalsed lahendused kodudesse – see on see, mida IKEA pakub ja mida on meil õnnestunud Eesti turule edukalt tuua. Eesti elanike ostukäitumine näitab, et IKEA toodete vastu on suur huvi,» rääkis IKEA Eesti turu juht Marko Põder.

Populaarseimad tooted Eesti elanike seas: köögid, riidekapid, voodid

IKEA Eesti kodukülastused ja külastajate ostuotsused näitavad, et Eesti elanike kodudes on eelistatuim sisekujunduse stiil traditsiooniline, skandinaavialik lähenemine.

«Eesti elanikel on väga head kodusisustusalased teadmised. Siinsed kodud on funktsionaalsed ja esteetilised ning disainielemendid on erinevate põhiruumide ehk köök, elutuba, magamistuba vahel tasakaalus. Eesti kodudes paistab ka silma uue ja vanema mööbli kombineerimine ning loomuliku heleda puidu eelistamine nii mööbli kui ka põrandamaterjalide puhul. Samas on ka valdkondi, mida saaks veel parandada. Üheks selliseks on kodudes sobivate hoiulahenduste leidmine,» selgitas Põder.