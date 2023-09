Jeddah Toweri nimelise kõrghoone ehitus jäi 2018. aastal soiku, kuid on lootust, et see saab uuesti hoo sisse. Ehitis on disainitud Chicagos asuva arhitektuuribüroo Adrian Smith + Gill Gordon Architecture'i poolt ning valmides on see maailma kõrgeim hoone. Ehituse eelarveks oli 1,3 miljardit dollarit, kuid palju hoone ehitus lõpuks maksma läheb, ei tea ilmselt arendaja Jeddah Economic Company (JEC) isegi.