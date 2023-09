Kodu püsib kauem puhas! Valmista kolmest köögikapi raudvarast tolmule mürk

Tolm on surnud naharakkude, tolmulestade, õietolmu, bakterite, lemmikloomade karvade ja muu prahi kompott. Tolmu kontrolli all hoidmine on tervisliku kodukeskkonna loomise oluline osa. «Tolm on tüütu probleem, mis võib teie tervist kahjustada ja allergiad esile tuua, kuid selle vastu võitlemiseks saab valmistada vahendi ning see on üsna lihtne ja saab kokku segada asjadest, mis sul ilmselt juba kodus olemas on,» selgitas Martha Stewartile koristusfirma Two Maidsi frantsiisidirektor Kathy Cohoon.