SU AED TÄNAB ⟩ Aedniku elutähtis nipp on ainus, mida sa septembris vajad

Kalendris vaatab vastu sügis, olgugi, et päevane keskmine temperatuur näitab siin-seal veel suviseid märke. Kõigil rohenäppudel, nii alustavatel kui ka veidi vilunumatel aednikel, on paras aeg alustada ettevalmistustega talveks. Paljud meist teavad, kui oluline on taimede ja lillede tagasi lõikamine, kuid on veel üks väga oluline kohustus, mida ei tohiks tähelepanuta jätta.