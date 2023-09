KORDUMATU DISAIN ⟩ Vääna-Jõesuu liivaranna kõrval on müüa tõeline pilgupüüdja

Kvaliteetsete materjalidega ehitatud ja pilkupüüdva disainiga hoone on kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega. Esimesel korrusel, poolringi sees, on avatud planeeringuga esik ja suur tuba. Tammepuust liugukse taga teise poolringi sees on maitsekalt sisustatud köök ja duširuum.

Korrus ülevalpool on samuti kaks avatud planeeringuga ruumi, mis on eraldatud kasepuidust vertikaalse ribiseinaga. Keldrikorruselt leiame saunakompleksi, kino, duširuumi ja kaks väikest tehnoruumi lisaks.

Majas on soojustagastusega sundventilatsioon ning hoonele on väljastatud A-energiaklass. Kõik majas olevad süsteemid on kaugjuhitavad. Hoone kõrval oja ääres on suur kaheosaline 56-ruutmeetrine terrass koos kümblustünniga.

Detailplaneeringu järgselt on tegu 100% ärimaaga. Tegu on eelmise omaniku detailplaneeringuga, maa sihtotstarvet on võimalik muuta. Hoone on välja ehitatud toitlustuskoha nõuetele vastavaks. Hetkel on hoone kasutusel erinevate sündmuste tarbeks ja majutuse pakkumiseks. Oma disaini ja ruumiplaneeringu poolest sobib hoone hästi nii majutuseks kui bürooruumideks.

