VAATA JA ÕPI ⟩ Naine jagab nippi vaid sekundeid võtvast voodilinade kokkuvoltimise tehnikast

On väheseid majapidamistöid, mis tekitavad rohkem masendust kui voodilinade kokkuvoltimine. Uues 16-sekundilises klipis, mis on juba kogunud 11,2 miljonit vaatamist, on näha, kuidas naine paljastab oma väga tõhusa meetodi selle jaoks. Kokkuvoltimine algab lina kahe alumise nurga ülesvõtmisega, seejärel surub ta alumised nurgad ülaosas olevate nurkade sisse. Järgmisena viib ta külgmised servad keskele, et need ilusti kokku puutuksid, enne kui ta voldib ka lina alumise kolmandiku keskkohani. Selle omakorda voldib ta uuesti kokku, enne kui voldib ülemise kolmandiku üle kogu linaülaosa – mis on nüüd pikk ja õhuke ristkülikukujuline…Okei, aitab pikast ja keerulisest jutust. Vaata parem videost järele!