Oma hiljutises intervjuus The Timesile, avaldas Moss, et on nüüd maalähedase elustiiliga sina peal. Kunagisest supermodellist on saanud tõeline rohenäpp, kes lisaks aiandusele harrastab ka ujumist. 49-aastane Moss käib sageli loodust avastamas ning pistab aeg-ajalt ka oma varbad vette.