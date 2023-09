KOHUTAV ⟩ Keskmine Eesti pere viskab aastas ära just nii suure summa eest toitu

«Pea pool äravisatavast toidust tekib kodudes ning inimeste tarbimisharjumuste muutmisel on suur mõju. Oluline on teha vahet «parim enne» ja «kõlblik kuni» tähistusel. «Kõlblik kuni» toitu ei peaks tähtaja lõppedes ohutuse mõttes sööma. «Parim enne» on aga lihtsalt tootjapoolne soovitus ning toit on täiesti söödav ja tavaliselt ka maitseomadustelt sama hea isegi aastaid peale tähtaega,» ütles Lamp.