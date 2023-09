Populaarses spordipoes nähtud silt paneb muigama ja kukalt kratsima

Redditi platvormile üles laetud pildil on näha silti, mil suurelt kirjas «väljaheide». Tegemist on matkatooli müügisildiga, kus selgub, et kokkulapitav tool on hinnatud üheksalt eurolt seitsmele ehk tehtud kahe euro suurune allahindlus. Ilmselt läks tõlkes midagi kaduma, kuna inglise keeles kasutatakse sortimendist välja arvatava ja alla hinnatud toote müümiseks sõna clearance ehk kaubanduse kontekstis lõpumüük ning oskamatul tõlkimisel võib see tõepoolest väljaheiteks muutuda. Tegijal juhtub...