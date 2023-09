PILDID ⟩ Haaberstis jõudis lõpule 184 uue korteriga arendus

Peamiselt luuakse Bonava elukondlikke arendusi maatükkidele, mis on eelnevalt olnud kasutuses tööstus- või äriotstarbel. «Valime säästva maakasutuse tagamiseks hoolikalt projektide asukohti. Peame oluliseks, et arendus oleks tulevastele elanikele mugav ning varasemalt kasutusel olnud krunt saaks endale uue elu, luues piirkonda lisaväärtust. Ka Järveotsa Kodude asukoht on just neid põhimõtteid järgides valitud,» selgitas Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm.