NÄDALA RETSEPTID ⟩ Talust tuleb parim

Tänavuselt, juba üheksandalt taluliidu korraldatud parima talutoidu konkursilt vallutas tema hommiku- ja magusalaua Tänava talu Marjatari tatra-šokolaadimüsli. Eriti maitsev on see Viinamärdi talu Limone lambapiimajogurtiga. «Täiuslik kombinatsioon,» kinnitab ta. Konkursi rikkalikust juustugaleriist toob naine esile Nopri talu karulaugu grilljuustu – grilljuustudest on ta alati pidanud, tarvitades neid praetult või grillitult salatites. Ats toob näiteks, et tema pere kõige tavalisemal lõuna- või õhtusöögil süüakse liha või kalaga värsket salatit, kuhu on riivitud pikalt laagerdunud juustu või praetud grilljuustu. Katsetamist ootab Meemeistrite mesi musta küüslauguga, mis toiduentusiastide arvates sobib kenasti kanaroogade maitsestamiseks.

Mõistagi saab ta aru neist, kes ostaksid hea meelega eestimaist talutoitu tublisti rohkem, kuid aina tõusvate hindade tuules loobuvad kallima hinna tõttu odavama suurtööstusliku kasuks. Tal on siiski paar abinõu, mis aitaks algatuseks toidukulusid paremini kontrollida ja ühes sellega väiketootjate toitu eelistada: mõelge argimenüü pikemalt ette ja paremini läbi, et poest tuleks kööki vaid vajalik, samuti vähendage toidu raiskamist. Maaülikooli ja Stockholmi keskkonnainstituudi hiljutine uuring näitab, et keskmine eestlane viskab aastas ära 26 kg toitu! «Mind on säärane enesekontroll aidanud paremaid valikuid teha. Eestimaine talutoit seda on,» kinnitab Kerli Ats, täiendades, et see on ka puhtam ja tervislikum. Liiati teeb kodulähedus selle keskkonnasõbralikumaks ja toetab kohalikku majandust. Supermarketite anonüümset toitu ostes ei tea me enamasti selle päritolu ega ka seda, kuidas seda valmistatakse – hiljuti Nähtamatute Loomade paljastatud õõvastavad kaadrid puurikanade piinarikkast eluolust munafarmides on üks näide odavuse hinnast ehk sellest, kuidas odavad munad meieni tegelikult jõuavad.